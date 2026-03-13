Milan, Sergio Ramos non era a San Siro solo per l’amico Modric: giallo di mercato sul like (poi rimosso) del difensore  

Il 39enne spagnolo ha messo un “cuoricino” a un post su Instagram che lo indicava come possibile rinforzo dei rossoneri, salvo poi cancellarlo

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Un like, anzi un “cuoricino” prima messo e poi rimosso ad un post su Instagram che parlava di un suo possibile arrivo al Milan: tanto è bastato a Sergio Ramos per scatenare l’entusiasmo dei tifosi rossoneri, che l’avevano applaudito domenica quando aveva assistito al derby per tifare per l’amico Luka Modric.

Milan, Sergio Ramos al derby per Modric

Sergio Ramos e Luka Modric sono grandi amici, dopo gli anni e le vittorie ottenute insieme al Real Madrid, ma il loro rapporto motiverebbe solo fino a un certo punto la presenza del difensore spagnolo tra gli spettatori del derby vinto domenica sera dal Milan contro l’Inter. Il 39enne difensore spagnolo ha applaudito Modric e l’ha salutato a fine gara, ma il suo sbarco a Milano potrebbe nascondere qualcosa di più, per la precisione un retroscena di mercato, rispetto a quanto immaginato in un primo momento.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il like (poi rimosso) di Ramos

A confermarlo è stato lo stesso Ramos: nelle ultime 24 ore il difensore ha prima messo un like a un post della pagina Instagram MilanNews24 che parlava di un suo possibile arrivo al Milan nella prossima stagione, rilanciando una notizia data dalla stampa spagnola; poi, però, Ramos ha rimosso il like.

Quel “cuoricino” ha ovviamente acceso l’entusiasmo dei tifosi rossoneri, che l’hanno interpretato come un segnale del possibile approdo del giocatore alla corte di Massimiliano Allegri, ma è il fatto che Ramos si sia premurato di cancellarlo ad aver fatto nascere dei dubbi. Ramos ha tolto il like per non alimentare una voce non veritiera – e allora perché l’avrebbe messo in un primo momento? – oppure perché la trattativa col Milan c’è sul serio e allora è meglio non accendere i riflettori di media e social?

Come sta Sergio Ramos

In questo secondo caso, sarebbe palese la strategia del Milan, desideroso di bissare col difensore spagnolo l’operazione Modric della scorsa estate. Ramos ha trascorso l’ultimo anno in Messico, giocando per il Monterey con cui ha saltato appena 2 partite nell’ultimo campionato di Apertura: nonostante l’età è un giocatore ancora integro, che non ha avuto infortuni gravi negli ultimi due anni (l’ultimo problema risale alla stagione 2023/24 col Siviglia) e che potrebbe ben adattarsi ai ritmi blandi della serie A. Soprattutto, Ramos porterebbe al Milan, che può ingaggiarlo a parametro zero, l’esperienza e la grinta necessarie per affrontare il ritorno in Champions League, competizione che lo spagnolo ha vinto ben 4 volte col Real Madrid da assoluto protagonista.