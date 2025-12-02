Milan tra Sergio Ramos e Thiago Silva: Tare punta a un Modric-bis. Cassano durissimo con Allegri, l'ultimo affondo

Nel mirino del Diavolo un difensore e un attaccante: in arriva un altro 40enne. FantAntonio senza freni nonostante il primato: "Il Milan sta facendo delle partite di mer*a"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Effetto Modric. Il colpo a costo zero messo a segno in estate da Tare scatena la fantasia del Milan, a caccia di un rinforzo di spessore in difesa. Ecco, allora, un’altra pazza idea per gennaio: un altro 40enne da inserire in organico. Dal ritorno di Thiago Silva a Sergio Ramos, il Diavolo potrebbe concedere una last dance a un difensore dal curriculum prestigioso, ma sul punto di appendere gli scarpini al chiodo. Intanto, nonostante il primo posto in classifica condiviso col Napoli, si registra un nuovo affondo di Cassano all’indirizzo del ‘nemico’ Max Allegri.

Milan, effetto Modric: Sergio Ramos o Thiago Silva

Quarantuno anni Thiago Silva, 40 a marzo per Sergio Ramos. Ottanta in due, 120 se si considera pure Modric. La classifica strizza l’occhio al Milan, che, senza coppe, può permettersi di ‘osare’, puntando tutto sull’esperienza. Il centrale brasiliano, capitano della Fluminense, ha il vantaggio di conoscere bene Milanello, avendo già indossato la casacca rossonera dal 2009 al 2012, prima di essere ceduto a peso d’oro al Paris Saint-Germain.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il figlio Isago ha appena firmato il suo primo contratto da professionista con il Chelsea e il papà potrebbe decidere di far ritorno in Europa per seguirne più da vicino la crescita. L’ex bandiera del Real Madrid Sergio Ramos, invece, lascerà i messicani del Monterrey a fine dicembre, coltiva ancora la speranza di prendere parte al Mondiale e, come rivelato da MilanNews, si sarebbe proposto ai rossoneri. Tare valuta ogni possibilità in attesa di affondare il colpo e regalare un difensore ad Allegri.

Cassano, ancora un attacco ad Allegri

Il doppio 1-0 contro Inter e Lazio non ha convinto Cassano, che non è esattamente un estimatore della filosofia del corto muso. Nel corso dell’ultima puntata di Viva El Futbol, di cui è protagonista con Adani e Ventola, Fantantonio ha puntato per l’ennesima volta il dito contro Allegri e il suo stile di gioco.

“Lati positivi? Zero. Il Milan sta facendo delle partite di mer*a”. L’ex attaccante torna sulle ultime due vittorie che hanno consentito ai rossoneri di balzare in vetta alla classifica insieme al Napoli. “Una roba vergognosa. Allegri si sta prendendo meriti che non ha. Non arriverà tra le prime quattro”. Sarà il campo a esprimere il verdetto finale.

Arriverà anche un attaccante

Non solo un difensore, al Milan serve anche una prima punta. Gimenez, fuori per infortunio da più di un mese, è ancora fermo a zero gol e potrebbe essere ceduto a gennaio, mentre Nkunku, che non è un centravanti vero, continua a non convincere.

Due le piste che si stanno battendo ed entrambe portano in Inghilterra: piacciono Mateta, 28enne francese in forza al Crystal Palace, e Fullkrug, che di anni ne ha 32 e gioca nel West Ham. Tra i due, è il primo a convincere di più: ha infatti già segnato 7 reti in Premier; al contrario, il tedesco non si è ancora sbloccato.