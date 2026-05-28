Milan, ma quanto mi costi? – Gli investimenti e gli incassi di RedBird sul mercato dei rossoneri

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

L’avvento di Gerry Cardinale e di RedBird al Milan ha segnato un cambio di rotta per i rossoneri dopo il periodo Elliott. All’AD Giorgio Furlani, infatti, è stato imposto un dictat ben preciso: vietato intaccare le risorse dirette del club e bilanci sempre a posto. Via al player trading più sfrenato, infatti, che si è tradotto in risultato altalenati del Diavolo e un tasso tecnico della rosa che si è impoverito nel corso degli anni.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutto il bilancio, tra acquisti e cessioni, del Milan in questi anni di gestione Redbird.