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Milan, ma quanto mi costi? – Gli investimenti e gli incassi di RedBird sul mercato dei rossoneri

Tanto player trading e pochi risultati: se vendi tutti i campioni, alla fine non rimane granchè per puntare agli obiettivi

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Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

L’avvento di Gerry Cardinale e di RedBird al Milan ha segnato un cambio di rotta per i rossoneri dopo il periodo Elliott. All’AD Giorgio Furlani, infatti, è stato imposto un dictat ben preciso: vietato intaccare le risorse dirette del club e bilanci sempre a posto. Via al player trading più sfrenato, infatti, che si è tradotto in risultato altalenati del Diavolo e un tasso tecnico della rosa che si è impoverito nel corso degli anni.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutto il bilancio, tra acquisti e cessioni, del Milan in questi anni di gestione Redbird.

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