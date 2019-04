Il Milan sprofonda al settimo posto. E Rino Gattuso si sfoga

Il Milan è sprofondato in pochi giorni dal quarto al settimo posto in classifica. La vittoria dell’Atalanta contro l’Udinese nel posticipo della 34esima giornata di serie A spedisce i rossoneri a -3 dalla zona Champions: ora la squadra di Gattuso si ritrova dietro ai bergamaschi, alla Roma e anche al Torino che ha gli stessi punti ma è in vantaggio negli scontri diretti. E la Lazio è ottava ad appena un punto: anche l’Europa League è a rischio.

Il Diavolo paga a caro prezzo il pessimo andamento in campionato dell’ultimo mese, con appena una vittoria nelle ultime sette partite, e lascia sconfortato e deluso lo stesso Gennaro Gattuso, durante un evento si è sfogato amaramente per la situazione attuale a Milanello.

“La salvezza del Milan in questi anni è stata il rispetto delle regole, in pochi anni è dovuto intervenire Galliani. Eravamo noi ad andare in sede per farlo intervenire, rispettavamo la storia: oggi si fa più fatica. La mentalità dei giocatori è cambiata, oggi devi stare attento, prima dovevi stare zitto. Il primo giorno a Milanello mi feci la barba, lasciai due peli nel lavandino… Presi due schiaffi in testa da Costacurta, capivi subito la mentalità. Galliani mi voleva convincere a restare, da giocatore, ma non mi sentivo più a mio agio, non parlavo più la stessa lingua. A tanti non piaceva quello che io, Abbiati e Ambrosini dicevamo”.

Qualcosa non funziona più come dovrebbe: “Oggi è un’epoca diversa. Non scordiamo che le cose sono cambiate, un allenatore deve trovare ragazzi disposti a fare sacrifici. Oggi devi stare attento a dire qualcosa ai ragazzi, se gli dici qualcosa poi iniziano a lamentarsi, cercano alibi: le cose sono cambiate, ora ognuno pensa al suo orticello, a fare le cose come è abituato a fare”.

