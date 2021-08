Milan, sfuma l'acquisto di un trequartista

Secondo le ultime indiscrezioni, per il Milan potrebbe essere sfumato l’acquisto di Josip Ilici dall’Atalanta. Anzi, il trequartista potrebbe sorprendentemente rimanere alla corte di Gian Piero Gasperini a Bergamo. Il classe 1988 non era stato convocato per l’amichevole contro il West Ham, segnale che sottolineava come l’attaccante fosse sul mercato, ed i rossoneri erano in pole position.

Secondo Sky Sport, però, ora Ilici sarebbe stato convinto da Gasperini, dopo una lunga chiacchierata, a rimanere in rosa e rimettersi totalmente al servizio della Dea anche per questa stagione. Ilicic avrebbe risposto sottolineando il suo gradimento nel restare in nerazzurro. Una novità in un certo senso inaspettata.

OMNISPORT | 10-08-2021 16:24