Milan, si accelera per Ibrahimovic: sono i giorni decisivi

Il Milan ha intenzione di accelerare le operazioni per riabbracciare Zlatan Ibrahimovic, per cui un ritorno in rossonero appare attualmente come l'ipotesi più praticabile. Tanto che il Diavolo risulta al momento l'unico club ad aver formulato un'offerta vera e propria al talento svedese e al suo agente Mino Raiola.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', infatti, la dirigenza rossonera ha parlato apertamente con Elliott e il via libera per iniziare la trattativa Ibra sarebbe arrivato. Ora bisognerà parlarne con Raiola, che se si siederà al tavolo con il Milan sarà per parlare di Ibra più che di Donnarumma o Bonaventura.

Si ragiona su un accordo della durata di 18 mesi, e quindi per la seconda parte di questo campionato e per tutto il 2020-2021 (quando quindi Ibra sarà a pochi mesi dal suo quarantesimo compleanno, che cade il successivo mese di ottobre).

Anche l'offerta economica sarebbe di grande livello, visto che a ballare sarebbero ben 6 milioni di euro. Decisiva sarebbe l'ultima parola proprio del diretto interessato Ibrahimovic, un campione che lasciò nel 2012 un Milan campione d'Italia uscente e in lotta per lo scudetto per tutta la sua ultima stagione.

In altre parole lo svedese deve prendere personalmente una decisione ancora non arrivata, e che lo riporterebbe in un Milan profondamente rinnovato, con una nuova proprietà e obiettivi diversi rispetto al passato.

Anche per questo motivo il Milan avrebbe presentato l'offerta a Raiola, ma ora toccherebbe a quest'ultimo convincere il giocatore, che si sarebbe riservato qualche giorno per riflettere.

Le parti dovrebbero quindi riaggiornarsi intorno a mercoledì o giovedì, giorno in cui è previsto il ritorno in Italia di Raiola.

Intanto il Milan attende, ma ha fretta: l'obiettivo è infatti quello di chiudere entro i primi di dicembre, per permettere a Ibra di iniziare presto gli allenamenti.

SPORTAL.IT | 24-11-2019 21:47