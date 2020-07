Milan, si aggiunge una pretendente per Bonaventura

C’è una nuova pretendente per Giacomo Bonaventura, jolly del centrocampo del Milan in scadenza di contratto. Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’ è proprio la Lazio, sconfitta sabato sera dai rossoneri all’Olimpico, ad aver mostrato interesse, fiutando un possibile affare per la prossima stagione.

La dirigenza biancoceleste potrà trattare direttamente con il calciatore, che difficilmente cambierà idea sul suo futuro restando a Milano. La Lazio dovrà però superare la concorrenza di Torino, Roma e Atalanta, e per questo sta accelerando per presentare un’offerta al procuratore di Bonaventura, Mino Raiola.

Il quotidiano torinese, inoltre, conferma che a margine della partita di sabato la dirigenza ha avviato i primi contatti informali con il calciatore.

OMNISPORT | 05-07-2020 13:00