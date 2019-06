Milan, si complica Bruno Fernandes

In attesa di definire il nuovo assetto dirigenziale e annunciare il prossimo allenatore, per il Milan non arrivano buone notizie dal mercato.

Secondo diverse indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra il manchester United avrebbe presentato un'offerta allo Sporting Lisbona per Bruno Fernandes, pallino dei rossoneri.

La cifra, vicina ai 70 milioni di euro, sembra esser stata accettata dalla società portoghese e il giocatore potrebbe volare a Manchester già nei prossimi giorni.

SPORTAL.IT | 01-06-2019 12:39