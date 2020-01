Milan, si complica la cessione di Piatek

Tornato in gol, in Coppa Italia, contro la Spal, Piatek è comunque sul mercato. Il Milan sembra aver deciso di puntare su Leao e Rebic come "spalle" di Ibrahimovic. Per il polacco non ci sarebbe più spazio in maglia rossonera.

Il problema è che, al momento, sarebbero arrivate solo proposte con la formula del prestito con diritto di riscatto (soprattutto da club di Premier League e Bundesliga). Formula che non piacerebbe al Diavolo che punterebbe alla cessione a titolo definitivo. I rossoneri vorrebbero incassare non meno di 30 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 20-01-2020 10:13