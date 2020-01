Milan, si complica la cessione di Rodriguez

Si complica la cessione di Ricardo Rodriguez al Fenerbahce. Il club turco aveva trovato l'accordo con il Milan sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro,e un contratto da 2,5 milioni netti a stagione per l'elvetico.

Ma la federazione turca non ha ancora concesso il transfer al giocatore: il Fenerbahce è sotto osservazione da parte della Uefa per il possibile sforamento dei parametri del Fair Play Finanziario, e il tesseramento non potrà essere ultimato fino alla cessione di un giocatore di pari o superiore ingaggio.

SPORTAL.IT | 19-01-2020 10:57