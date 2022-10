Milan, si ferma di nuovo Mike Maignan

19-10-2022 18:27

Non c’è fine ai problemi del miglior portiere della Serie A 2021/2022 Mike Maignan, infortunatosi nuovamente nel corso dell’ultima seduta di allenamento con il Milan. Il francese era ormai pronto al rientro, e infatti avrebbe dovuto riprendere il proprio posto tra i pali peri l match di Champions League contro la Dinamo Zagabria.

Tuttavia, come riporta Sky Sport, un uovo problema al polpaccio costringe il francese nuovamente ai box. Sono in corso esami strumentali per capire i tempi di recupero del ragazzo, che non gioca col Milan da metà settembre. Dunque, sarà ancora Tatarusanu a dover difendere la porta rossonera.