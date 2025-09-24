Il Milan si gode Nkunku mentre si scatena il mistero-Boniface per i post deliranti sui social: e i tifosi rossoneri sorridono

L'attaccante francese ha esordito dal primo minuto con un gran gol contro il Lecce, il nigeriano fa allarmare i dirigenti del Werder Brema per delle frasi prive di senso pubblicate sul web

Quelle svolte magari casuali che però potrebbero indirizzare una stagione intera per il verso giusto. Victor Boniface restituito al mittente per problemi al ginocchio che non hanno convinto il Milan, largo a Christopher Nkunku.

Milan, benvenuto Nkunku

L’uomo che gonfiava i palloncini, potrebbe essere il titolo di questo inizio di avventura dell’attaccante francese in maglia rossonera: un gesto nato tre anni fa a Lipsia come dedica a suo figlio (“Gli piacciono e allora quando segno questo è per lui”). Da allora non lo ha più abbandonato, con la differenza che a Milano i palloncini da gonfiare saranno rossi, perché siamo pur sempre in Italia e gli abbinamenti dei colori sono importanti.

Nkunku si prende il Milan

La sua prima da titolare in Coppa Italia contro il Lecce è stata praticamente perfetta: un palo, una sforbiciata da attaccante consumato e gol da manuale del calcio, un rosso provocato, movimenti da attaccante che conosce bene il calcio con la naturalezza di chi ha calcato campi importanti. Non è una prima punta, ma è un giocatore forte, su questo non ci piove. Fino a un paio di settimane fa aveva nella gambe non più di una mezzoretta, ora sta crescendo di condizione e convinzione. Nkunku può anche giocare da prima punta, di certo non è di quegli attaccanti che danno punti di riferimento agli avversari.

Boniface, giallo sulle frasi social

L’esatto contrario di quanto sta accadendo fino ad ora a Victor Boniface: il 24enne attaccante, che in estate era vicinissimo al Milan, è stato chiamato a rapporto dai dirigenti del Werder Brema, club al quale il Leverkusen lo ha girato in prestito nelle ultime ore di mercato. Il motivo? Alcuni suoi post social decisamente indecifrabili.

Il Werder Brema convoca Boniface

“La vita è come una scarpa, non puoi bere una mucca perché la terra è una carota”. Poi un altro, pericolosamente ambiguo: “Se sprechi soldi con troppe donne, non otterrai nulla nella vita. Trovane una o due e rilassati. Tre donne al massimo, o se stai attraversando un periodo difficile, quattro vanno bene”. I dirigenti del Werder Brema si sono allertati e vogliono spiegazioni in merito, ma è probabile che la cosa rimanga segreta. Di certo i tifosi del Milan sono contenti della scelta fatta dalla società, anche perchè Boniface non ha ancora visto il campo in Bundesliga.