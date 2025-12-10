Milan, si pianifica il dopo Maignan: Allegri e Tare hanno scelto l'erede. Per Leao scatta la missione Supercoppa

Il futuro di Magic Mike è sempre più un rebus: i rossoneri sperano ancora nel rinnovo, ma intanto sondano altre piste suggestive. Già avviati i contatti con un portiere top

Il futuro di Maignan agita il Milan. Le speranze che il portiere francese rinnovi il contratto in scadenza a giugno si riducono di giorno in giorno ed è per questo motivo che Tare e Allegri hanno già scelto il possibile erede di Magic Mike. Intanto per Rafa Leao, vittima di un infortunio muscolare nell’ultima gara di campionato vinta in rimonta contro il Torino, scatta la missione Supercoppa.

Milan, il futuro di Maignan è un rebus

Fino a quando il tempo lo consentirà, il Milan proverà a convincere Maignan a proseguire la sua avventura in rossonero. Del resto, l’estremo difensore ex Lille sta disputando un’annata straordinaria e risulta tra gli assoluti protagonista della rinascita del Diavolo che condivide la vetta della classifica col Napoli.

Se in estate è stato a un passo dal Chelsea, la prossima il 30enne potrà scegliere la destinazione preferita senza paletti, visto che il contratto col club di via Aldo Rossi si esaurirà tra una manciata di mesi. Ma l’obiettivo è riuscire a strappare il sì del giocatore, rispolverando quell’offerta di rinnovo da 5 milioni di euro che era stata messa nel cassetto.

Tare e Allegri hanno già individuato l’erede

La sensazione è che le strade del Milan e di Maignan siano destinate a separarsi, anche perché Mike ha diversi estimatori in Premier League – senza dimenticare il Bayern Monaco – che sono pronti a ricoprirlo d’oro. Logico, dunque, non farsi trovare impreparati. Serve un altro portiere all’altezza, un numero d’uno d’esperienza per il gran ritorno in Champions League.

Secondo quanto riferito da Sky Sport Svizzera, Tare e Allegri hanno puntato Alisson Becker, portiere del Liverpool e della nazionale brasiliana di Carlo Ancelotti, che in Italia ha già giocato con la casacca della Roma. Il 33enne ha il contratto in scadenza nel 2027 e un prezzo abbordabile, al punto che già ci sarebbe stato un primo contatto tra le parti.

Leao, via all’operazione Supercoppa

L‘infortunio muscolare subito nel corso della partita col Torino aveva fatto temere il peggio, soprattutto per le smorfie di dolore di Rafa. Invece, tanto l’attaccante quanto Allegri hanno potuto tirare un sospiro di sollievo dopo gli esami strumentali cui si è sottoposto nella giornata di ieri.

Escluse lesioni, per Leao solo un’infiammazione all’adduttore da gestire con estrema cautela. Il numero 10 salterà il lunch match col Sassuolo per puntare senza mezzi termini alla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, in programma il 18 dicembre in Arabia Saudita, con eventuale finalissima quattro giorni più tardi. Di sicuro partirà col resto del gruppo alla volta di Riad, poi saranno valutate le sue condizioni. Ma il portoghese farà di tutto per esserci.