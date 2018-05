Il recupero di Andrea Conti procede senza nessun problema.

Il terzino ex Atalanta ha saltato tutta la stagione per la rottura del legamento crociato, che è stato operato per ben due volte.

Il club rossonero punta a riaverlo a disposizione per il ritiro estivo, così da fargli fare la preparazione atletica insieme ai compagni.

SPORTAL.IT | 30-05-2018 23:10