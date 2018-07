Milan, Singer: vertice con Leonardo e Scaroni

Gordon Singer, il figlio del numero uno di Elliott, sarà a Milano in settimana per incontrare il management del club rossonero e calarsi all'interno della nuova realtà. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, nell'agenda di Singer ci sarebbe un incontro con il presidente, Paolo Scaroni, e con il responsabile dell'area tecnica, Leoanrdo. L'obiettivo sarebbe quello di gettare le basi per un nuovo progetto a medio-lungo termine per riuscire a rilanciare il Milan e riportarlo nell'Europa che conta.

Il primo nodo da sciogliere è quello legato al Fair Play finanziario. Negli scorsi giorni, il presidente Scaroni aveva annunciato di aver scritto alla Uefa per fissare un nuovo incontro dopo la sentenza del Tas: "Credo avverrà in 15-20 giorni. La nuova proprietà ha dato una sicurezza diversa. Ci attendiamo un processo che potrebbe portare ad un voluntary agreement, ma è molto difficile. Comunque sia, saremo sotto i riflettori, non abbiamo voglia di trovarci in un nuovo problema come quello che abbiamo già vissuto", le sue parole.

Tra gli argomenti del vertice, poi, ci sarà senza dubbio anche il mercato. Lenardo, infatti, sta continuando a lavorare sul maxi scambio con la Juve per riuscire a portare a Milano Gonzalo Higuain. Le difficoltà, però, sono notevoli: dall'ingaggio del Pipita (circa 7,5 milioni di euro), al futuro di Mattia Caldara. Il giocatore potrebbe essere la contropartita per lasciare partire Leonardo Bonucci, ma la concorrenza del Chelsea rischia di far saltare l'operazione.

SPORTAL.IT | 29-07-2018 13:15