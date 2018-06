Ricardo Rodriguez, terzino sinistro del Milan, continua a essere al centro di voci di mercato.

Nelle scorse settimane si era parlato di un forte interessamento da parte di Borussia Dortmund e Bayern Monaco, mentre nelle ultime ore sembra che anche il Monaco abbia sondato il terreno per l'esterno svizzero.

Il giocatore rossonero non avrebbe però intenzione di lasciare Milano se non per un'offerta particolarmente importante e proveniente da un top club europeo.

SPORTAL.IT | 20-06-2018 16:20