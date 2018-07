Milan, sirene spagnole per un centrocampista

Si infittisce la concorrenza per Manuel Locatelli, centrocampista del Milan che dopo aver detto "no" a Parma, Sassuolo e Cagliari, potrebbe accasarsi in Spagna.

Nelle ultime ore sembr infatti che il Betis Siviglia abbia messo gli occhi sul classe 1998 per rimpiazzare Fabian Ruiz, ceduto al Napoli. Proprio grazie alla cessione dello spagnolo, la società andalusa sarebbe pronta a presentare un'offerta da dieci milioni di euro più bonus alla società rossonera.

Il club di via Aldo Rossi ha fatto sapere che la valutazione di Locatelli si aggira intorno ai quindici milioni ma la necessità di avere liquidità immediata e la volontà del calciatore di cambiare aria potrebbero far cedere il muro rossonero.



SPORTAL.IT | 07-07-2018 13:45