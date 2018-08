Milan Skriniar adesso spiazza tutti

Il difensore dell'Inter Milan Skriniar, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, si è soffermato sulle ambizioni scudetto dei nerazzurri: "Siamo l’Inter, che per definizione è un club che deve essere sempre al vertice. Già così siamo più forti della scorsa stagione. L’obiettivo è restare in alto e fare grandi risultati in Champions. Top-club? Per me sarà la prima volta nella competizione. E dunque non ho dubbi: non cambia nulla l’avversario, anche contro Real Madrid e Barcellona possiamo fare grandi cose. L’Inter è un top club, vogliamo superare il girone".

"Non è male leggere o sentirsi dire che il tuo modo di giocare piace alle grandi società. Ma non ho mai pensato di andar via – ha aggiunto parlando di calciomercato -. Ho sempre detto: vediamo cosa decide l’Inter, per me va bene. Rinnovo? Non è ancora fatto, il mio agente e la società stanno parlando, vediamo cosa succede. Mai alla Juve ed al Milan? (ride) Va bene: in Italia giocherò solo nell’Inter".

Su Skriniar, che appena arrivato all'Inter si era auto-proclamato uomo mercato attraverso alcune dichiarazioni, è stata forte la pressione da parte del Manchester United e il suo nome, in passato, era stato accostato anche al Barcellona. Il suo agente, Karlo Csonto, qualche settimana fa ha parlato del futuro del difensore dell'Inter a aktuality.sk: "Posso dire che non siamo nelle condizioni di chiedere una cessione al club nerazzurro: ci sono offerte dei migliori cinque club al mondo, ma non abbiamo la minima intenzione di fare pressione all'Inter. Potrebbe arrivare una proposta che renda Skriniar il difensore più pagato al mondo ma, in ogni caso, servirebbe anche la certezza di giocare titolare. E, in questo senso, l'Inter ha già messo sul tavolo una proposta di rinnovo molto allettante. Già in passato è stato poi il mercato a decidere, al di là di quanto pensassero i diretti interessati. Alla fine, è il mercato a decidere. Milan è molto felice all'Inter: i tifosi lo adorano e lui ha giocato una stagione strepitosa, imponendosi come uno dei migliori difensori in assoluto".

SPORTAL.IT | 04-08-2018 10:55