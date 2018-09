Milan, solo brutte notizie per Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso si scalda in conferenza stampa alla vigilia della cruciale partita di campionato di domenica sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo, che potrebbe costargli la panchina in caso di insuccesso.

Il tecnico del Milan rischia di ritrovarsi senza punte in un momento già chiave della stagione: "Vediamo, anche Borini ha un problema alla caviglia, stamattina ha fatto una risonanza, ma qualcosa ci inventeremo. Higuain ha ancora qualche fastidio e no so se vale la pena rischiarlo per poi perderlo un mese, ma lui si conosce bene e l'ultima parola la dirà lui, come Cutrone, ma quello che sta facendo in questo momento Patrick è solo da ammirare. Vuole esserci sempre, rimane a Milanello 4/5 ore per curarsi e stringe i denti. Dobbiamo ripartire da questa sua mentalità. Coppia Suso/Castillejo? Vediamo, gli attaccanti sono quelli…"

La classifica deficitaria: "Incide tanto sulla testa, anche i ragazzi si rendono conto di quanto creano e di quando spendono a livello di energie, corriamo 11.5 KM a partita, tanto, facciamo fatica. Spendere così tanto e non vincere partite che abbiamo in mano ci mette in grandissima difficoltà".

I tanti errori individuali: "Romagnoli fino all'errore era stato il migliore in campo, usciva palla al piede, impostava, faceva giocate di qualità. Poi gli errori, come quelli di Kessiè ci stanno, ma si pagano, la ragione è che c'è troppa ansia, quasi ce la cerchiamo, dobbiamo lavorare su questi aspetti non pensare alla sfortuna o ai miracoli degli altri. A volte sembra che aspettiamo qualcosa di negativo".

Molti accostano Conte al Diavolo: "Io non posso pensare al suo fantasma, provo a fare il mio lavoro con professionalità, non regalo nulla a nessuno: le scelte le faccio io e sono il primo responsabile se le cose non vanno. Sento la fiducia di squadra e società, io devo vincere le partite, se non succederà saranno gli altri a prendere decisioni, io devo solo lavorare con il massimo dell'impegno".

