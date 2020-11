Milan, solo un pari ma i tifosi trovano la nota positiva

Un buon pareggio per il Milan. I rossoneri si fermano sull’1-1 sul campo del Lille dopo una gara in cui avrebbero meritato forse di più. La corsa per la qualificazione in Champions rimane apertissima con la squadra di Pioli (oggi in panchina ancora una volta Bonera), che sale a quota 7 e mantiene la seconda posizione alle spalle proprio dei francesi.

La buona notizia

Il primo tempo offre poche emozioni e molte criticano arrivano a Sandro Tonali. Il centrocampista è stato il grande acquisto del Milan dell’ultima sessione di mercato ma fino a questo momento ha trovato poco spazio in rossonero. Dopo un primo tempo opaco però l’ex Brescia ha fatto vedere colpi importanti scatenando i fan rossoneri: “Quando rompete le scatole a Tonali riguardatevi i 2-3 filtranti che ha fatto. Giocatore che appena salirà di condizione ci darà tante soddisfazioni”. Mentre Roberto si dice abbagliato: “Non sono neanche riuscito a vedere il gol perché la palla di Tonali mi ha letteralmente offuscato la vista”.

Caressa sotto attacco

Non c’è solo il campo nei tweet dei tifosi rossoneri. Anche la telecronaca di Sky con Fabio Caressa alla voce diventa un motivo di lamentale sui social: “Caressa va bene che odi il Milan ma stiamo giocando con il 75% di possesso palla e stai parlando della miglior squadra italiana da 8 mesi a questa parta quindi vedi di stare calmo e non spalare merda su ogni nostro giocatore”, il messaggio infuriato di Franck. Mentre c’è chi lo richiama per una gaffe: “Caresse chiede il Var. Ma nei girone di Europa League non c’è. Sipario”.

Libertà per Hauge

Sui social si parla molto dei giovani talenti rossoneri a cominciare da Hauge a cui viene data l’opportunità di mettere minuti nelle gambe, qualche buona azione, qualche errore e tanti commenti social: “Non iniziamo a fare i tifosotti da tastiera di provincia sull’errore di Hauge – scrive Paolo – Classe 1999 prima da titolare nel Milan dopo aver giovato nei fiordi norvegesi fino ad agosto. Dategli tempo che è un giocatore interessante e dal discreto potenziale”.

Gara senza emozioni

Il primo tempo della sfida tra il Lille e il Milan offre poche emozioni e Simone sintetizza benissimo questo sentimento: “Un’amichevole o poco più dove pare che il pareggio possa andare bene a entrambe. Unico brivido dei primi 45 minuti, la scelta del delivery per la cena, c’è stata la grande lotta tra burger e pizza”. Mentre Alessandro al termine del primo tempo scrive: “Termina un primo tempo eccitante quanto il bacio di una sorella, dove la mia attenzione è stata attirata dai calzettoni dell’arbitro”.

SPORTEVAI | 26-11-2020 20:53