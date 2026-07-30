Milan tra Soulé, Mastantuono e Nwaneri: dopo le certezze Ramos e Gila Amorim pronto a scommettere su un talento da rilanciare 

Il tecnico vuole un trequartista mancino per completare il suo tridente: tre i candidati, ma la dirigenza ora deve far quadrare i conti

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Un trequartista mancino per completare il tridente di Ruben Amorim: questa la missione sul mercato del Milan, pronto a battere una strada diversa rispetto a quella che ha portato a Gonçalo Ramos e Mario Gila, due certezze pagate profumatamente dai rossoneri. Il tecnico lusitano è pronto a scommettere su un talento da rilanciare: i candidati sono Matias Soulé, Franco Mastantuono e Ethan Nwaneri.

Milan, una scommessa dopo Ramos e Gila

Ruben Amorim ha bene in mente come costruire il suo Milan, con la partenza prossima di Rafa Leao, la conferma di Christian Pulisic e l’arrivo di Gonçalo Ramos i rossoneri hanno già due terzi dei giocatori che comporranno il reparto offensivo nel 3-4-2-1 dell’allenatore lusitano. Manca la terza pedina, il trequartista da schierare sul centro-destra: Amorim è stato chiaro con la dirigenza, vuole un mancino in grado di accentrarsi, scambiare nello stretto con le altre punte e andare al tiro o al filtrante. Dopo gli investimenti per Ramos e Mario Gila, due certezze che hanno portato il Milan a spendere circa 100 milioni di euro, il club deve percorrere una strada diversa per accontentare il suo allenatore.

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Milan, il rilancio di Soulé

E questa strada porta a un giocatore giovane, ovviamente di talento, ma che sia da rilanciare dopo un’annata in chiaroscuro: impossibile altrimenti riuscire ad accontentare Amorim e, al tempo stesso, a rispettare il budget per la campagna acquisiti. A questo identikit corrisponde Matias Soulé, 23enne argentino che viene da un’annata complicata con la Roma, viziata da diversi infortuni, e che potrebbe trovare ancora meno spazio in futuro nella squadra di Gian Piero Gasperini. Il Milan crede in Soulé, che – a conferma delle sue qualità – nella stagione 2025/26 è comunque riuscito a mettere insieme 7 gol e 8 assist, però al momento l’intesa con i giallorossi è lontana: la Roma pagò l’argentino 28 milioni un’estate fa e per lasciarlo andare non accetta prestiti, mirando a una cessione definitiva da almeno 30 milioni.

Occasione Mastantuono

Ecco perché il Milan si sta guardando attorno, in cerca di trequartisti mancini con caratteristiche simili a quelle dell’argentino che possano arrivare magari in prestito o a somme più contenute. Per questo motivo, secondo la Gazzetta dello Sport, il club rossonero si sarebbe interessato a Franco Mastantuono, 18enne argentino che il Real Madrid acquistò per 45 milioni di euro dal River Plate nell’agosto scorso. Mastantuono non ha mantenuto le promesse al Real – 3 gol e un assist in oltre 1.400 minuti -, ostacolato da una concorrenza serrata e dall’annata non entusiasmante dei blancos, e ora è in lista di sbarco, magari in prestito: ecco perché il Milan è vigile sulla sua situazione.

Milan, idea Nwaneri

Come Mastantuono cerca riscatto anche Ehtan Nwaneri, classe 2007 che l’Arsenal fece esordire in Premier League a soli 15 anni nella stagione 2022/23, stabilendo il record assoluto di precocità nel campionato inglese. Nella stagione 2024/25 il giovane mancino arrivò a segnare 4 gol e servire 2 assist in Premier, mentre nella prima parte della passata stagione non ha trovato spazio, venendo poi girato in prestito al Marsiglia nel mercato di gennaio.

In Francia, anche a causa della tribolata stagione dell’OM, Nwaneri non è riuscito a imporsi (2 gol e un assist in 11 presenze) ma i Gunners credono nel suo talento e cercano un altro club in cui il giocatore possa rilanciarsi. Il Milan potrebbe essere il posto giusto per lui, magari con una formula che preveda il diritto di recompra per l’Arsenal. Per i rossoneri scommettere su di lui, così come su Soulé o Mastantuono, significherebbe puntare sulle capacità di Amorim di rigenerare i giocatori.