Milan-Spal, Semplici fa il punto sugli infortunati

Nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan Leonardo Semplici ha fatto la conta dati i diversi infortuni in casa Spal nelle scorse settimane: "Le condizioni di Igor e Kurtic sono buone. Erano usciti per due contusioni a livello muscolare e li avevo tolti per precauzione. Ora hanno recuperato e sono a disposizione. Jankovic ha avuto anche lui un problema fisico, ma la prossima settimana sarà di nuovo recuperato. Per vedere quando schierare DI Francesco bisogna aspettare dopo la Samp".

"Mi fa piacere l'entusiasmo intorno alla squadra – ha continuato il tecnico -. Andremo ad affrontare una squadra costruita in maniera diversa con una storia diversa. Se non faremo una partita straordinaria, torneremo a casa senza punti. Dovremo pensare a fare il meglio per quelle che sono le nostre qualità e possibilità. Il pari con il Napoli però ci deve dare serenità e convinzione".

"Andiamo ad affrontare una squadra che è partita con diversi obiettivi. Spero che la loro situazione di difficoltà ci possa permettere di approfittarne per portare via un risultato positivo, che per noi sarebbe importantissimo".



SPORTAL.IT | 30-10-2019 13:03