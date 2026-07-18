Il tecnico tornato sulla panchina dei balcanici vuole covincere il regista a rinviare il ritiro e a continuare a giocare per la nazionale e per il club

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Milan scopre di avere un alleato che potrebbe spingere Luka Modric a continuare a giocare: è Slaven Bilic, nuovo c.t. della Croazia, intenzionato a convincere il regista a rinviare il ritiro. Intanto il giocatore sarebbe intrigato dalle prime mosse di mercato dei rossoneri per accontentare il nuovo tecnico Ruben Amorim.

Modric, il c.t. croato Bilic alleato del Milan

Il Mondiale 2026 avrebbe dovuto essere l’ultimo torneo di Luka Modric da calciatore, invece potrebbe rappresentare un trampolino di lancio per prolungare la carriera del fuoriclasse de Milan. L’eliminazione ai sedicesimi contro il Portogallo ha infatti rappresentato una grossa delusione per la Croazia e per la federcalcio balcanica, che dopo 9 anni ha deciso di sostituire il c.t. Zlatko Dalic con Slaven Bilic, ex bandiera della nazionale croata, già commissario tecnico dal 2006 al 2012. Bilic ha intenzione di rilanciare la Croazia anche nelle ambizioni: per riuscirci ha posto come sua priorità la necessità di convincere Modric a continuare a giocare.

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Il piano di Bilic per Modric

“Intendo parlare con i giocatori, soprattutto con Luka Modric – ha dichiarato il neo-c.t. alla stampa croata -. Sappiamo tutti chi è Luka. La decisione spetta assolutamente a lui, tanto quanto rappresenta per il calcio, quanto per la Nazionale. È molto più del miglior giocatore della nostra Nazionale”.

“Ho parlato con lui un anno fa – ha poi aggiunto Bilic – Una delle prime cose che farò sarà parlare ancora con lui di nuovo. Ovviamente mi piacerebbe che continuasse a giocare per la Nazionale, ma in definitiva la decisione è sua”.

Modric intrigato dal mercato del Milan

Le parole di Bilic non possono che suonare come una buona notizia per il Milan: Modric ha infatti più volte affermato che, se dovesse continuare a giocare, lo farebbe di sicuro con i rossoneri, club col quale ha instaurato un grande feeling nella sua prima e finora unica stagione in serie A. Ma oltre alla determinazione di Bilic, c’è un altro fattore che può spingere Modric a restare a Milano.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il fuoriclasse croato sarebbe rimasto positivamente impressionato dagli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila: il fatto che il club abbia accontentato il nuovo allenatore Ruben Amorim induce infatti il croato a pensare che il Milan voglia davvero tornare competitivo ai massimi livelli.

Il Milan saluta Ibrahimovic junior

Intanto, per un veterano del calcio che potrebbe restare in rossonero, un talento mai esploso va via. Si tratta di Maximilian Ibrahimovic, il figlio di Zlatan, ceduto a titolo definitivo dal Milan Futuro agli olandesi dell’AZ Alkmaar. Ibra jr. lascia quindi i rossoneri dopo i 5 gol e i 5 assist nelle 18 gare disputate nella prima metà della scorsa stagione di serie D: a gennaio, infatti, il Milan lo girò in prestito alla squadra riserve dell’Ajax. Da oggi Zlatan torna ad essere l’unico Ibrahimovic del Milan.