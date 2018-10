Milan, spunta Praet per il centrocampo

Dennis Praet è più di un’idea per il centrocampo del Milan.

Dopo l’ennesima prestazione negativa di Tiemoue Bakayoko contro il Real Betis, Leonardo starebbe pensando di interrompere il prestito con il Chelsea a gennaio e cercare l’eventuale sostituto del francese sul mercato.

I profili seguiti dal dirigente rossonero sono diversi: Meitè e Denis Suarez su tutti, ma attenzione all’ipotesi Praet dalla Sampdoria. Secondo alcune indiscrezioni, Leonardo avrebbe già contattato i blucerchiati per capire i margini di una possibile trattativa. Il centrocampista belga è ritenuto uno degli elementi più importanti della rosa di Giampaolo e, almeno per gennaio, il giocatore non si muoverà. Discorso rimandato a fine stagione.

SPORTAL.IT | 29-10-2018 16:00