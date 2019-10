Milan, spunta un nome per la corsia destra

Dalle prime giornate di campionato è emersa una certa difficoltà da parte di Calabria. Il terzino del Milan non sta riuscendo a ripetere le prestazioni positive dello scorso anno e ha già collezionato due espulsioni.

Secondo Tuttosport la dirigenza starebbe pensando di cederlo e, dato che Conti non ha ancora dato le certezze necessarie, avrebbe tastato il terreno per Aurier del Tottenham.

Stando all'indiscrezione, però, gli Spurs avrebbero preso tempo per chiarire la situazione allenatore: Pochettino resta in bilico e la società non intende intavolare trattative senza avere certezze sulla panchina.

SPORTAL.IT | 12-10-2019 15:03