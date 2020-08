Milan, spunta una concorrente per Oscar Rodriguez

C’è un nuovo ostacolo, per il Milan, nella corsa a Oscar Rodriguez. I rossoneri hanno più volte sondato il terreno con il Real Madrid per il fantasista classe 1998, ma secondo quanto riportato da ‘Marca’ anche il Siviglia ha chiesto informazioni ed è pronto a investire cifre importanti per portare il calciatore in Andalusia.

Nella scorsa stagione Oscar Rodriguez ha giocato in prestito al Leganes, segnando 9 gol in 30 partite.

OMNISPORT | 26-08-2020 12:22