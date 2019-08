Milan, spunta una possibile cessione a sorpresa

Vendere, vendere e ancora vendere. È questo il must per buona parte delle grandi del calcio italiano a meno di due settimane dalla fine della sessione estiva di mercato. Due in particolare, Juventus e Milan, sembrano vedere condizionate le ultime mosse in entrata da quello che accadrà alla voce cessioni.

Tanti gli esuberi in casa bianconera, da piazzare anche per evitare la sgradevole situazione di escludere nomi eccellenti dalla lista Champions, mentre per quanto riguarda il Milan i giocatori da cedere sono meno blasonati, ma per i rossoneri l’obbligo di fare dismissioni è ancora più vincolante. I nomi sono noti, da André Silva a Diego Laxalt, mentre Ivan Strinic viaggia verso la rescissione contrattuale. Poi ci sono giocatori come Suso e Donnarumma che la società non vorrebbe cedere, ma che potrebbero essere sacrificati in caso di offerte importanti per dare ossigeno al bilancio e anche per finanziare i colpi in entrata.

Come noto, dopo i tanti giovani acquistati nei primi due mesi di trattative, da Duarte a Leao fino a Krunic e Bennacer, la volontà del trio Maldini-Boban-Massara è quella di completare la rosa a disposizione di Giampaolo con un attaccante duttile, una seconda punta capace di adattarsi anche sulla trequarti.

Il nome è quello di Angel Correa, ma la trattativa con l’Atletio Madrid va per le lunghe e il tempo stringe. Le cessioni servirebbero appunto a velocizzare la situazione e allora attenzione a nomi inediti o quasi: Franck Kessié e Pepe Reina.

Il centrocampista ivoriano era stato avvicinato all’addio al Milan già più volte in estate, ma adesso è entrato nel mirino del Monaco di Leo Jardim, fresco del no di Mauro Icardi e reduce da un pessimo avvio di campionato. L’affare può andare in porto per 25 milioni, cifra che non lascerebbe insensibili i rossoneri, ma certo non sarebbe suggestivo come quello che porterebbe Pepe Reina al Real Madrid.

I Blancos pensano all’esperto ex portiere del Napoli come sostituto di Keylor Navas per il ruolo di dodicesimo alle spalle di Thibaut Courtois. Qui più che l’incasso del cartellino a stuzzicare il Milan è il risparmio sull’ingaggio del portiere, pari a 6 milioni lordi. Una doppia cessione aprirebbe scenari interessanti per il Milan, ma se l’addio a Kessié sarebbe assorbibile, con la partenza di Reina si aprirebbe però in questo modo una falla alle spalle di Donnarumma a pochi giorni dalla fine del mercato.



SPORTAL.IT | 23-08-2019 22:52