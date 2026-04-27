Milan, stagione finita per Modric. Allegri rispolvera Jashari: la Juve resta in agguato e occhio a Bennacer

Il centrocampista croato ha rimediato la frattura dello zigomo e dovrà operarsi, stagione probabilmente finita. Il belga sarà titolare in queste ultime giornate di campionato

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Fatale su il faccia a faccia tutt’altro che metaforico con Locatelli: Luka Modric si è fatto male per davvero, e ora il Milan perde il suo faro del centrocampo probabilmente di qui alla fine del campionato.

Milan, Modric ko

Una perdita molto grave: fin quando è rimasto in campo il croato, i rossoneri hanno tenuto a bada la Juventus, che invece è venuta fuori nella parte finale della partita proprio grazie all’assenza del croato. Come comunicato dal club rossonero, “gli esami strumentali cui si è sottoposto oggi Luka Modric hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico, previsto nelle prossime ore. Ulteriori dettagli verranno comunicati successivamente all’operazione”.

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Milan, ora tocca a Jashari

E ora toccherà ad Ardon Jashari prendere il posto dell’ex Real Madrid e guidare il centrocampo rossonero nelle ultime quattro giornate di campionato. Un giocatore sul quale il Milan ha investito tanto in estate, e che non è riuscito a imporsi sia per un brutto infortunio a inizio stagione, sia perché Modric non ha mai accennato a fermarsi. Tant’è che, secondo ultime voci di mercato, proprio la Juventus avrebbe chiesto informazioni sul giocatore.

Jashari al centro del Milan

Ora però sarà la volta in cui Jashari potrà dimostrare alla società la bontà dell’investimento fatto in estate: regista moderno, fisico ma anche tecnico, spesso paragonato a Granit Xhaka per visione di gioco e capacità di gestione dei tempi. Probabilmente sarà titolare sin da subito in mezzo a Rabiot e Fofana.

Milan, occhio a Bennacer

In chiave futura occhio anche a Ismael Bennacer, campione nazionale con la Dinamo Zagabria e sempre di proprietà del Milan. Il centrocampista algerino sembra ormai scritto e un imminente ritorno a Milano al termine della stagione è la pista, ad oggi, più accreditata. Con lui titolare il Milan vinse lo Scudetto nel 2022. La sua stagione è stata condizionata da alcuni infortuni che non gli hanno permesso di rendere al massimo, ma quando ha giocato ha fatto la differenza.

Bennacer torna al Milan

Bennacer è approdato alla Dinamo Zagabria sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 10 milioni di euro. Difficile che il club croato possa esercitare il diritto di riscatto, proprio alla luce dei problemi fisici accusati dal centrocampista algerino in stagione. Dunque, ritorno a Milano. Modric (se rinnova), Jashari, Ricci, Bennacer: forse troppi, per un ruolo solo.