Milan, Stefano Pioli esce allo scoperto sulla Champions League

In vista della gara contro la Lazio, Stefano Pioli non ha parlato in conferenza stampa ma ai microfoni di Sky, sbilanciandosi sul discorso Champions: "Bisogna credere nella qualificazione. Se ci credi, diventa possibile, ti impegni giorno e notte per raggiungerla. Tireremo le somme a fine stagione ma dobbiamo dimostrare con spirito e determinazione che quando siamo squadra possiamo giocarcela con tutti".

I rossoneri non affronteranno certo un avversario facile: "Credo che la Lazio sia una squadra molto forte, con i primi undici se la può giocare con chiunque, unisce fisicità e qualità. Noi dobbiamo rispondere con fisicità, anche se ne abbiamo di meno, e ovviamente qualità. Non si può pensare di vincere soltanto giocando sporco".

"Cerco di mettere i giocatori nelle migliori condizioni per esprimere al meglio qualità e potenzialità all'interno del contesto di squadra. Mi adatto molto alle caratteristiche dei miei giocatori, cerco di metterli sempre nelle condizioni di giocare al meglio".

Nella scorsa giornata la vittoria sulla Spal a San Siro è arrivata grazie al gol di Suso, uno dei più bersagliati dai tifosi: "La consapevolezza di essere parte di una squadra importante, di essere un giocatore importante, dà la possibilità di reagire con grande forza. Abbiamo possibilità di cambiare la stagione, con autostima e fiducia possiamo venire fuori da un momento difficile".

"Quello che ha fatto Suso è il segnale di una squadra che vuole provare a migliorare. Non conta chi gioca, conta come e come si sacrifica per i compagni. Non è questione di mettere in panchina un giocatore".

Simone Inzaghi ha voluto mettere in guardia i suoi: "Non mi fido di questo Milan, una squadra che ha tenuto la rosa del quinto posto della scorsa stagione e ha perso solo Cutrone ma si è rafforzata con cinque pezzi pregiati".

SPORTAL.IT | 02-11-2019 14:17