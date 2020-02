Milan, Stefano Pioli parla del suo futuro dopo le voci

Il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa ha parlato del suo futuro dopo le voci che lo danno in partenza a fine stagione: "So benissimo qual è il mio ruolo e come siamo stati bravi tutto a non farci portare via dalle voci di mercato, dobbiamo fare così fino alla fine. Siamo in un grande club, è normale ci siano voci, dobbiamo essere molto concentrati sul nostro lavoro, c'è molta stagione per fare bene, 45 punti a disposizione sono tantissimi. Non sono preoccupato sul mio futuro e non ci sto neanche pensando, voglio cercare insieme alla squadra di sfruttare questa situazione".

Il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini lo ha difeso dalle critiche negli ultimi giorni: "Ho sempre sentito l'appoggio della società, fa piacere, so anche qual è il mio ruolo, c'è sempre da dimostrare. Avere la fiducia di chi mi sta vicino è molto importante, ma sarà il lavoro sommato ai risultati a determinare le situazioni future".

Il Diavolo, ormai fuori dalla lotta alla Champions League, deve cercare di rientrare in corsa per l'Europa League: "Bisogna mantenere altissima l'attenzione, non possiamo permetterci di fare un finale di campionato anonimo. Quindici partite sono tante ma non possiamo più perdere tempo, la squadra non può permettersi un calo di concentrazione. Dobbiamo costruire qualcosa di importante per quest'anno e per il futuro".

Il modello è sempre Zlatan Ibrahimovic: "Sono bastati tre minuti per cambiare quella partita, è bastato mollare la presa per tre minuti. Da quella situazione abbiamo imparato, facendo una partita completamente intensa con la Juventus. Se giochiamo con intensità otteniamo risultati importanti. Dobbiamo prepararci bene e pensare alla prossima partita. Siamo stati squadra e lo abbiamo dimostrato con due delle tre squadre più forti del campionato".

Bocciato il Var a chiamata: "Non sono d'accordo, non mi piace, l'allenatore fa l'allenatore, l'arbitro fa l'arbitro. L'aiuto della tecnologia deve consentire all'arbitro di arbitrare con più serenità, non l'ho visto nelle ultime situazioni".

SPORTAL.IT | 16-02-2020 14:48