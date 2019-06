Milan, stop alla cessione di un big

Manca veramente poco all’ufficialità di Marco Giampaolo come nuovo allenatore del Milan. Il tecnico, dopo la risoluzione del contratto con la Sampdoria, sarà libero di firmare col club meneghino. A tal proposito la dirigenza rossonera sta lavorando per potergli mettere a disposizione dei giocatori che siano funzionali al suo modulo, quel 4-3-1-2 che farà in modo che alcuni elementi della rosa attuale debbano reinventarsi rispetto alla stagione appena conclusa.

Un nuovo Suso – Se per il centrocampo è stato individuato il primo rinforzo, ovvero il play uruguaiano Lucas Torreira dell’Arsenal, per il ruolo di trequartista il favorito sembra essere Lucas Paqueta. E cosa accadrà invece con Suso? Sembrava vicino alla cessione ma Pietro Mazzara, giornalista di Milan News, ha rivelato che non è così nel suo editoriale: “Lo spagnolo, che la scorsa settimana sembrava destinato a partire, adesso è segnalato verso la permanenza. Giampaolo, per lui, vede un impiego da mezzala. Averlo in mezzo al campo potrebbe essere curioso per noi e stimolante per lui, che nelle prossime settimane avrà un nuovo incontro per parlare del contratto”.

I sacrificati – Ma allora se Suso restasse davvero chi saranno giocatori da cedere per poter fare cassa? Su questo Mazzara non ha dubbi, difatti a salutare Milanello dovrebbero essere l’ivoriano Franck Kessie (per il quale non mancano offerte interessanti) e lo spagnolo Andre Silva (qualcuno pensava potesse rimanere ma per una questione economica non sarà così).

SPORTEVAI | 17-06-2019 10:03