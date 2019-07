Milan, strada in salita per l'arrivo di Correa

Con la cessione di Andrè Silva al Monaco sembrava esser tutto fatto per l'arrivo di Correa ma l'Atletico Madrid non ha abbassato la richiesta di 50 milioni di euro e la trattativa si è congelata.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, i rossoneri hanno già raggiunto un accordo economico di massima per il giocatore che nella scorsa stagione ha messo a segno tre reti in campionato e che, per caratteristiche, Giampaolo vorrebbe affiancare a Piatek.

Per far capire al Milan che non c'è la necessità di vendere Correa, i Colchoneros hanno convocato l'attaccante per la tournée negli Stati Uniti. Maldini non vuole spingersi oltre ai 35 milioni di euro. L'unica speranza per i rossoneri è rappresentata da Jorge Mendes, che è in buoni rapporti con la società milanese e potrebbe favorire il trasferimento dell'argentino.

L'arrivo di Correa potrebbe convincere Patrick Cutrone a cambiare aria. L'attaccante italiano è richiesto dal Wolverhampton (altro club con cui Mendes ha concluso diversi affari) ma il classe 1998 non è del tutto convinto della destinazione e vorrebbe giocarsi le sue carte a Milano.

Un altro giocatore dal futuro incerto è Suso. Lo spagnolo sembrava a un passo dalla Roma ma le parole di Giampaolo hanno messo in stand-by il trasferimento: "Mi ha dato grande disponibilità, fa benissimo anche in quel ruolo. Sono soddisfatto del suo lavoro, è un giocatore forte che può fare la differenza. Gli sviluppi di mercato non mi competono, dovete parlarne con Maldini, Massara e Boban. Penso tutto il giorno al Milan, serve pazienza e tempo. Spero che la squadra sia pronta prima del 2 settembre ma penso solo a lavorare, con grande entusiasmo. Il mercato mi piace poco da sempre".

Per liberare l'esterno Maldini ha chiesto il cartellino di Zaniolo, ricevendo un secco 'no' da Petrachi. Per avere qualche possibilità di vedere Suso nella Capitale nella prossima stagione, la Roma dovrebbe offrire il cartellino di Under o Shick, giocatori che però Fonseca vorrebbe tenere.

SPORTAL.IT | 22-07-2019 14:38