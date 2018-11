Milan, strigliata a Gonzalo Higuain: 'Si calmi'

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato degli obiettivi sportivi e di mercato della società rossonera in una intervista alla Gazzetta dello Sport.

Elliott vuole un club ambizioso: "Siamo il club italiano con più tifosi nel mondo, vogliamo tornare a livelli economici e sportivi eccellenti. La Juventus è un modello, certo. Ma lo dico anche se Agnelli non condividerà: vincere sette scudetti di fila è un bellissimo record, ma ormai i titoli nazionali perdono peso in favore delle competizioni europee. In Cina o in Brasile guardano le coppe più che i campionati. Per questo preferisco un Milan qualificato tre volte in Champions piuttosto che vincere uno scudetto".

Per quanto riguarda il mercato, nelle ultime settimane si sono intensificate le voci di un ritorno di Zlatan Ibrahimovic: "Ibrahimovic sarà libero di scegliere la sua nuova squadra. È un giocatore fantastico, da tifoso lo adoro per l’altezza abbinata all’agilità. Sul mercato però non decido io. E il mio giocatore preferito in assoluto ce l’ho già in squadra: Suso".

Proprio l'agente dello svedese, Mino Raiola, sarà a Milano venerdì per stare al fianco dell'altro suo assistito Giacomo Bonaventura, costretto all'operazione per risolvere un'infiammazione al ginocchio. Non è escluso che Raiola incontri Leonardo anche per discutere di un possibile ritorno della punta di Malmoe, che finita la regular season in America con i Galaxy si sta guardando intorno.

Scaroni ha poi detto la sua sulla squalifica di Higuain: "È sempre nervoso, con la Juve lo era ancora di più. Ma ha chiesto scusa e non ha insultato nessuno. A 30 anni, però, deve imparare a trattenersi".

Gattuso confermato? "Dipende dai risultati, che finora sono positivi. Sta facendo meglio di chi lo ha preceduto, la squadra ha la sua grinta, anche se dopo Milan-Betis avevo i lacrimoni".

SPORTAL.IT | 16-11-2018 10:10