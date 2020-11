Milan, stupore dagli Stati Uniti per il ginocchio di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic stupisce anche in America. Il rendimento dell’attaccante 39enne del Milan, a segno già sette volte in campionato e premiato come miglior giocatore di ottobre in Serie A, è oggetto di studio da parte della Facoltà di Medicina dell’Università di Pittsburgh.

Lo svedese nel 2017 si sottoponeva a un delicato intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, e molti pensavano che la sua carriera fosse finita lì: “Il ginocchio di Ibrahimovic è semplicemente irrealistico per un calciatore che ha giocato ad alto livello per 20 anni. Non abbiamo mai visto niente del genere”, è quanto dichiarano gli scienziati secondo quanto riporta il Corriere della Sera.

OMNISPORT | 07-11-2020 14:07