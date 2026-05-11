Milan, su Allegri fuoco incrociato: Adani e Di Canio scatenano il delirio sul web

Tutti contro Max. I fischi di San Siro, la curva vuota già a metà primo tempo e la debacle senza fine contro la Dea hanno aperto la più grande crisi stagionale dei rossoneri. Con cinque sconfitte per il Milan nelle ultime otto gare, il caso Leao che continua a non placarsi e il tema attaccanti che non fanno gol, il finale di stagione di Allegri si sta trasformando in un vero inferno. E se da una parte c’erano ad inizio stagione grandissime aspettative sul tecnico rossonero – per la possibilità di concentrarsi solo sul campionato senza giocare coppe europee – le critiche che stanno arrivando ora da tifosi ed opinionisti sportivi sono diventate implacabili.
- L'attacco di Di Canio ad Allegri
- Il botta e risposta tra Adani e Allegri
- I tifosi si scagliano contro il tecnico rossonero
L’attacco di Di Canio ad Allegri
Con cinque sconfitte dei rossoneri nelle ultime otto gare, l’ex attaccante Paolo Di Canio a Sky si è scagliato contro Allegri nel post Milan-Atalanta: “Nell’ultimo periodo zero identità, zero entusiasmo, zero personalità. Tre zeri che non portano a nulla. Non è un problema fisico. Mancano personalità e coraggio malgrado l’impegno. Sappiamo che il Milan non ha avuto una grande identità durante l’anno, ma con l’Atalanta è stato zero di tutto”.
E infine conclude l’ex laziale: “Non mi ingannano gli ultimi minuti, fino a che non ha fatto gol il Milan è stato qualcosa di devastante. Quelli che sono entrati hanno fatto meglio? E grazie… hanno preso il posto di quelli che sono stati fischiati. Certo sono entrati bene, ma l’avessero fatto tutto l’anno…”.
Il botta e risposta tra Adani e Allegri
Nel corso della Domenica Sportiva su Rai 2, al termine di Milan-Atalanta, c’è stato poi un confronto diretto tra Adani e Allegri. L’ex difensore chiede al tecnico rossonero: “Max, nel girone di ritorno siete noni. Siete stati anche primi, e non era il vostro percorso perché tu hai detto sempre che dovevate centrare la Champions, ma noni significa aver fatto nel ritorno i punti di Fiorentina, Genoa e Udinese. Su quale aspetto dovrai lavorare?”
Allegri risponde mantenendo la calma: “Mah, intanto pensiamo a Genova, poi dopo vedremo. Non abbiamo scelta, come Juventus, Roma e Como. Abbiamo tutti l’obbligo di vincere le partite”.
I tifosi si scagliano contro il tecnico rossonero
Dopo il faccia a faccia tra Adani e Allegri si scatenato i tifosi sui social: “Gli chiedi A e risponde B , scarso come allenatore e scarso come comunicatore”. E ancora: “Ad Allegri nessuno può permettersi di rivolgere domande scomode, solo domande banali, questo vuol dire essere para….ti dalla stampa.”
C’è poi chi scrive: “Sono riusciti a dire che la Juventus ha vinto 5 campionati per merito suo. Sto ancora festeggiando il suo esonero dopo quei 3anni osceni dove non era mai colpa sua. Allegri è la più grande farsa del calcio italiano, le sue partite ti fanno odiare il calcio.” E ancora: “Ma cosa deve lavorare che il campionato è finito? Domande stupide. Qui c’è solo da motivare bene per le ultime due gare. E vale per tutte le squadre in ballo: conterà la testa.”
C’è poi chi si interroga: “Se non arriva nelle prime 4 ha fallito l’obbiettivo stagionale e lo criticherò per questo fine.” C’è chi critica l’ex difensore: “Adani invece come al solito fa analisi a convenienza, con gli altri allenatori si guarda la stagione nel complesso com’è giusto che sia, con Allegri analizza il girone dicendo che è 9 cosa che non c’entra, ah sì ovviamente dei due gironi analizza quello che fa comodo alla sua narrazione eh. l’Inter ha dato 15 punti alla seconda e ci sono ancora due giornate, insomma dietro hanno fatto ridere in molti con parecchi inciampi ma la crociata solo contro Allegri, e menomale che lui è quello protetto dalla stampa.”
I tifosi non ci stanno: “Forse è giunto il momento di capire che Allegri è un allenatore normale che vince quando dispone di almeno sei top nella rosa e con gli aiutini del palazzo.” E ancora: “Il signor Allegri non è in grado di dare spiegazioni tecniche. D’ altronde è abituato a quelli che, al limite, gli chiedono se preferisce il caldo o il freddo, o magari la pizza o il caciucco.”
Non si placano gli animi sul web: “Io non so come il Milan possa essere lì. Stagione indegna e si trova al 4 posto… Lele Adani non si può certo dire che faccia domande banali. In questo caso Allegri evade la domanda parlando della prossima partita.” E ancora: “Sarebbe bello sapere come intende vincere le partite senza la minima idea di come arrivare a tirare in porta se non con calci piazzati.”
E infine c’è chi scrive: “Peggior allenatore della storia del calcio. Le prossime con il Genoa già salvo e il Cagliari che lo sarà vediamo se riescono con l’impresa a non vincerle…”