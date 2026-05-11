Milan, su Allegri fuoco incrociato: Adani e Di Canio scatenano il delirio sul web

Sia su Rai2 alla Domenica Sportiva che in diretta su Sky Sport arrivano critiche forti al Milan di Allegri. Il faccia a faccia tra Adani e il tecnico rossonero

Tutti contro Max. I fischi di San Siro, la curva vuota già a metà primo tempo e la debacle senza fine contro la Dea hanno aperto la più grande crisi stagionale dei rossoneri. Con cinque sconfitte per il Milan nelle ultime otto gare, il caso Leao che continua a non placarsi e il tema attaccanti che non fanno gol, il finale di stagione di Allegri si sta trasformando in un vero inferno. E se da una parte c’erano ad inizio stagione grandissime aspettative sul tecnico rossonero – per la possibilità di concentrarsi solo sul campionato senza giocare coppe europee – le critiche che stanno arrivando ora da tifosi ed opinionisti sportivi sono diventate implacabili.

L’attacco di Di Canio ad Allegri

Con cinque sconfitte dei rossoneri nelle ultime otto gare, l’ex attaccante Paolo Di Canio a Sky si è scagliato contro Allegri nel post Milan-Atalanta: “Nell’ultimo periodo zero identità, zero entusiasmo, zero personalità. Tre zeri che non portano a nulla. Non è un problema fisico. Mancano personalità e coraggio malgrado l’impegno. Sappiamo che il Milan non ha avuto una grande identità durante l’anno, ma con l’Atalanta è stato zero di tutto”.

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E infine conclude l’ex laziale: “Non mi ingannano gli ultimi minuti, fino a che non ha fatto gol il Milan è stato qualcosa di devastante. Quelli che sono entrati hanno fatto meglio? E grazie… hanno preso il posto di quelli che sono stati fischiati. Certo sono entrati bene, ma l’avessero fatto tutto l’anno…”.

Il botta e risposta tra Adani e Allegri

Nel corso della Domenica Sportiva su Rai 2, al termine di Milan-Atalanta, c’è stato poi un confronto diretto tra Adani e Allegri. L’ex difensore chiede al tecnico rossonero: “Max, nel girone di ritorno siete noni. Siete stati anche primi, e non era il vostro percorso perché tu hai detto sempre che dovevate centrare la Champions, ma noni significa aver fatto nel ritorno i punti di Fiorentina, Genoa e Udinese. Su quale aspetto dovrai lavorare?”

Allegri risponde mantenendo la calma: “Mah, intanto pensiamo a Genova, poi dopo vedremo. Non abbiamo scelta, come Juventus, Roma e Como. Abbiamo tutti l’obbligo di vincere le partite”.

I tifosi si scagliano contro il tecnico rossonero

Dopo il faccia a faccia tra Adani e Allegri si scatenato i tifosi sui social: “Gli chiedi A e risponde B , scarso come allenatore e scarso come comunicatore”. E ancora: “Ad Allegri nessuno può permettersi di rivolgere domande scomode, solo domande banali, questo vuol dire essere para….ti dalla stampa.”

C’è poi chi scrive: “Sono riusciti a dire che la Juventus ha vinto 5 campionati per merito suo. Sto ancora festeggiando il suo esonero dopo quei 3anni osceni dove non era mai colpa sua. Allegri è la più grande farsa del calcio italiano, le sue partite ti fanno odiare il calcio.” E ancora: “Ma cosa deve lavorare che il campionato è finito? Domande stupide. Qui c’è solo da motivare bene per le ultime due gare. E vale per tutte le squadre in ballo: conterà la testa.”

C’è poi chi si interroga: “Se non arriva nelle prime 4 ha fallito l’obbiettivo stagionale e lo criticherò per questo fine.” C’è chi critica l’ex difensore: “Adani invece come al solito fa analisi a convenienza, con gli altri allenatori si guarda la stagione nel complesso com’è giusto che sia, con Allegri analizza il girone dicendo che è 9 cosa che non c’entra, ah sì ovviamente dei due gironi analizza quello che fa comodo alla sua narrazione eh. l’Inter ha dato 15 punti alla seconda e ci sono ancora due giornate, insomma dietro hanno fatto ridere in molti con parecchi inciampi ma la crociata solo contro Allegri, e menomale che lui è quello protetto dalla stampa.”

I tifosi non ci stanno: “Forse è giunto il momento di capire che Allegri è un allenatore normale che vince quando dispone di almeno sei top nella rosa e con gli aiutini del palazzo.” E ancora: “Il signor Allegri non è in grado di dare spiegazioni tecniche. D’ altronde è abituato a quelli che, al limite, gli chiedono se preferisce il caldo o il freddo, o magari la pizza o il caciucco.”

Non si placano gli animi sul web: “Io non so come il Milan possa essere lì. Stagione indegna e si trova al 4 posto… Lele Adani non si può certo dire che faccia domande banali. In questo caso Allegri evade la domanda parlando della prossima partita.” E ancora: “Sarebbe bello sapere come intende vincere le partite senza la minima idea di come arrivare a tirare in porta se non con calci piazzati.”

E infine c’è chi scrive: “Peggior allenatore della storia del calcio. Le prossime con il Genoa già salvo e il Cagliari che lo sarà vediamo se riescono con l’impresa a non vincerle…”