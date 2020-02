Milan su Cragno: parla l'agente

Secondo diverse indiscrezioni, in vista di una possibile cessione di Donnarumma a giugno il Milan avrebbe messo nel mirino Cragno.

Ai microfoni di TMW è intervenuto l'agente del portiere, Graziano Battistini: "Ha testa e personalità per giocare in una grande squadra. In questo momento giocare nel Cagliari è molto gratificante perché è un club in espansione e in evoluzione che vuole alzare l'asticella sempre di più".

"Lavora, è tornato. Di conseguenza va bene così. Ha fatto un buon debutto e il suo obiettivo è quello di provare a buttarsi dentro ovviamente per fare gli Europei" ha concluso il procuratore.

SPORTAL.IT | 01-02-2020 17:05