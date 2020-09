Milan su due gioielli della Fiorentina, i tifosi sognano

Il Milan non lascia, raddoppia. I possibili affari con la Fiorentina, infatti, sono diventati due. E uno in particolare stuzzica i tifosi rossoneri. Già, perché non c’è solo Milenkovic sul taccuino di Maldini e dei dirigenti rossoneri: il club rossonero vuole un’altra colonna della formazione viola, un giocatore che potrebbe spiccare il definitivo salto di qualità.

Milan, Chiesa nel mirino

È la Gazzetta dello Sport a lanciare la suggestione Chiesa, scrivendo a proposito di un’improvvisa apertura del club viola alla cessione in rossonero del pezzo più pregiato della sua rosa. Il prezzo fissato da Commisso per Chiesa è di 60 milioni di euro, ma si potrebbe chiudere anche a 40. Restano da chiarire le intenzioni di Chiesa, il cui contratto con la Fiorentina scade nel 2022.

Milenkovic troppo caro per il Milan?

Se i rossoneri potrebbero fare un investimento importante su uno dei calciatori italiani più promettenti in ottica futura, un potenziale top, diminuiscono le possibilità che Milenkovic possa trasferirsi dalla Toscana a Milano. Sempre la Gazzetta scrive infatti di una distanza tra offerta e richiesta che appare incolmabile, almeno per il momento. I viola, infatti, chiedono 40 milioni per il difensore e il Milan non vorrebbe spingersi a più di 25. Troppo poco, probabilmente, per i “desiderata” di Commisso.

Milan su Chiesa, la reazione dei tifosi

Ai tifosi del Diavolo, ovviamente, piacerebbe non poco vedere Chiesa con la maglia della propria squadra. “Se fosse vero, sarebbe il massimo”, scrive Giulio. “Prima Tonali, poi Chiesa: il Milan potrebbe garantirsi dieci anni ad alti livelli”, è la profezia di Giuseppe. “Fanno muro su Milenkovic e ci propongono Chiesa? Voglio fare affari sempre con la Fiorentina“, ironizza Matteo. Mentre Angelo è scettico: “A Chiesa non ci credo tanto: oltre che hai Castillejo e Saelemakers, Commisso chiede troppo e se è vero che l’hai fregato su Rebic non farai più affari con lui”.

SPORTEVAI | 13-09-2020 09:13