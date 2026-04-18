Milan su Lewandowski, Trump alleato dei rossoneri: cosa sta succedendo

Il bomber polacco, che difficilmente rimarrà a Barcellona, sembra intenzionato a scartare l'Arabia per motivi di sicurezza legati alle tensioni internazionali

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ una delle telenovele di mercato più ghiotte sin da qualche mese e riguarda anche la serie A. Impossibilitati a prendere talenti giovani già affermati, i nostri club guardano con sempre maggior interesse a campioni assoluti ma con la carta d’identità ingiallita. I casi Modric e De Bruyne sono un esempio e a loro potrebbe aggiungersi anche Lewandowski, oggetto dei desideri dei rossoneri.

L’Arabia tenta Lewandowski ma c’è un problema

Pini Zahavi, l’agente del bomber polacco, sta conducendo da mesi colloqui in Arabia Saudita per valutare la possibilità che il suo assistito, che compirà 38 anni ad agosto, firmi l’ultimo grande contratto della sua carriera e, come altre leggende quali Cristiano Ronaldo e Benzema , concluda lì la sua carriera da giocatore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le offerte restano sul tavolo. Tuttavia, come si legge su AS che ha approfondito la questione, la geopolitica e il nuovo “disordine mondiale” hanno bloccato la sua decisione . Il conflitto in Iran , che si è esteso a tutto il Medio Oriente , sta facendo esitare il giocatore, che ha una famiglia ed è felice a Barcellona. In definitiva, la politica internazionale potrebbe portare Lewandowski ad abbandonare l’opzione asiatica e a fare dietrofront.

A Barcellona un futuro solo da riserva

Il Barcellona resta un’opzione ma al momento non è quella più gradita al giocatore. Il club catalano, per decisione personale di Joan Laporta , gli ha offerto un rinnovo contrattuale significativamente ridotto e non solo: nell’accordo è prevista una clausola in base alla quale Lewandowski è tenuto ad accettare che gli azulgrana comprino un altro attaccante di alto livello il prossimo anno, cosa che lo relegherebbe in panchina. Il buon rapporto tra Laporta e Zahavi , potrebbe facilitare un’intesa. La famiglia del nazionale polacco è ben radicata in città, lui ha accettato il suo ruolo meno in vista in questa stagione e, se rimanesse, sarebbe anche aperto a un ruolo più secondario, quasi da mentore nello spogliatoio.

Scartati gli Usa, il Milan resta in corsa

Lewandowski continua comunque a valutare diverse opzioni. L’ ipotesi di un trasferimento negli Stati Uniti sembra essersi affievolita , soprattutto considerando il clamore suscitato da casi come quello di Griezmann e il trasferimento dell’attaccante polacco, nonostante i colloqui con i Chicago Fire , sembra essersi arenato. Resta però l’ opzione europea , in particolare la Serie A. Il Milan che vorrebbe bissare la formula parametro zero in tarda età come nel caso Modrid.

I rossoneri si sono fatti avanti. Lewandowski e il Barça hanno deciso di prendersi del tempo, ma potrebbero esserci novità entro la fine del mese riguardo al futuro dell’attaccante polacco. Di certo non vorrebbe andarsene senza la possibilità di entrare nella top 10 dei migliori marcatori di sempre del Barça. Con 118 gol, è a soli due reti da Josep Escolá e a quattro da Charly Rexach . Gli restano sette partite da giocare in questa stagione.