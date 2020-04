“Milan sulla promessa della B", i tifosi: "Basta scommesse”

I tifosi del Milan invocano certezze per la prossima campagna acquisti del club. E così le voci che vogliono la dirigenza rossonera molto attiva su un giovanissimo talento della Serie B si trasformano rapidamente in nuove critiche alla società.

Cotta per Ricci

Pare infatti che il Milan sia rimasto folgorato da Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 lanciato quest’anno dall’Empoli: dopo i campionati giovanili, Ricci s’è conquistato un posto nella mediana azzurra attirando prima dello stop del torneo anche l’interesse del Napoli e della Roma.

Dotato di un fisico compatto e di buona tecnica, Ricci gioca prevalentemente davanti alla difesa dove sfrutta la visione di gioco e personalità per guidare il centrocampo. Ricci piace al Milan, dunque, ma non ai tifosi rossoneri, che dopo le tante delusioni arrivate dal mercato negli ultimi anni pretendono un nome di sicuro affidamento per un ruolo delicato come quello di regista.

Milanisti scettici

“Andiamo sempre meglio con questa empolizzazione del Milan!”, scrive polemico Fabrizio su una pagina Facebook dedicata al Milan, ricordando anche gli acquisti estivi di Bennacer e Krunic. E a tal proposito, anche Dejan sfodera il sarcasmo: “Ricci-Bennacer-Krunic ed il Barcellona trema….”.

“Visto che dovremo lottare per la salvezza, ci vuole gente così!”, ironizza Gherardo, mentre Angelo la mette sul tragico: “siamo semplicemente vergognosi non ci sono parole per descrivere la fine orrenda che abbiamo fatto… da 10 anni a questa parte facciamo ridere…”.

Ma tra i milanisti c’è anche chi è disposto a scommettere su Ricci. “È un talento genuino, farà vedere grandi cose in rossonero”, scrive Paolo. Mentre Balduini paragona Ricci ad un altro milanista arrivato dal Milan: “È fortissimo, molto meglio di Bennacer”. “Linfa giovane, nuova e fresca per questo ambizioso Milan!”, gli fa eco Duccio. Anche tra i rossoneri, dunque, c’è chi è disposto a sperare in un futuro di rinascita.

SPORTEVAI | 17-04-2020 13:11