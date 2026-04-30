Milan, summit Allegri-dirigenza: rivoluzione a centrocampo, spunta un nome nuovo. E il Galatasaray piomba su Leao

La rivoluzione non è un pranzo di gala, ebbe a dire Mao Tse Tung: non lo è stato nemmeno l’incontro tra Allegri e la dirigenza rossonera, che potrebbe preludere a una rivoluzione in senso all’organico del Milan.
- Milan, confronto Allegri-dirigenza
- Allegri vuole certezze
- Milan, rivoluzione a centrocampo
- Allegri vuole Goretzka
- Il Galatasaray su Leao
Milan, confronto Allegri-dirigenza
Il tecnico è tornato a confrontarsi con la dirigenza rossonera per fare il punto sul presente e, soprattutto, sul futuro. Un summit che, arriva quando la squadra si trova ancora a sei punti dall’obiettivo Champions League, con quattro partite ancora da giocare: Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari. Dodici punti disponibili, ma ne basterebbero la metà per assicurarsi matematicamente un posto nella prossima edizione.
Allegri vuole certezze
Va da sé che si tratterebbe di un obiettivo fondamentale dal punto di vista economico, che consentirebbe al club di programmare investimenti in linea con le ambizioni della prossima stagione. Il tecnico vuole certezze, perché vuole che il Milan sia costruito per vincere, la dirigenza punta a costruire basi solide. Nulla è stato ancora deciso, ma ci sono alcune decisione che sembrano ormai prese.
Milan, rivoluzione a centrocampo
Innanzi tutto, Fofana e Loftus-Cheek sono sul mercato, mentre Modrić deve ancora decidere se restare un’altra stagione. Gi unici apparentemente sicuri di restare sono Rabiot e Ricci, mentre il futuro di Jashari dipende in buona parte dalla decisione di Modric. Come primo rinforzo per la mediana Allegri ha chiesto Goretzka, suo vecchio pallino sin dai tempi della Juventus: il tedesco dal 30 giugno sarà svincolato e il Diavolo si è portato molto avanti per averlo.
Allegri vuole Goretzka
Il giocatore sarebbe stuzzicato dall’idea di venire in Italia, il Milan gli ha proposto 5 milioni netti a stagione per 3 anni. Ma l’eventuale arrivo del tedesco del Bayern Monaco non escluderebbe l’arrivo di un’altra mezzala di spessore: il Milan non ha smesso di seguire Javi Guerra del Valencia, ma sta spuntando anche il nome di Ismael Koné del Sassuolo, sul quale c’è l’interesse anche di altre squadre di Serie A.
Il Galatasaray su Leao
Ma nelle ultime ore si è diffusa una notizia che avrebbe del clamoroso: Leao, che nei scorsi giorni ha sospeso il suo account Instagram dopo gli ennesimi fischi di parte di San Siro, potrebbe finire al Galatasaray. Secondo Fanatik, il club giallorosso avrebbe fiutato un affare ‘alla Osimhen‘, sfruttando dunque la rottura tra il giocatore e il club di appartenenza per imbastire l’affare. Per ora non siamo alla rottura, ma al malumore di sicuro sì.