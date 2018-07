Milan, Suso: "Abbiamo sofferto ma ora l'Europa è nostra"

Dopo il tweet del capitano Leonardo Bonucci, anche Suso ha voluto manifestare la propria gioia per la sentenza del Tas di Losanna.

Queste le parole del giocatore rossonero, pubblicate sul proprio profilo Instagram: “Abbiamo lavorato in silenzio per due settimane. Abbiamo sofferto per tutto quello che abbiamo sentito e letto. Ma siamo qui e siamo vivi. Ci siamo ripresi l’Europa che con merito avevamo conquistato sul campo. Adesso ci riprenderemo il sorriso e la felicità della nostra gente. Forza Milan”.

SPORTAL.IT | 20-07-2018 16:05