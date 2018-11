Milan, Suso piace a tanti

Suso sta diventando sempre più importante per il gioco del Milan. Tanti i club sulle sue tracce (ci sarebbe anche il Real Madrid). Al momento, pagando la clausola pari a 38 milioni di euro, lo spagnolo potrebbe essere strappato al club rossonero.

Il Diavolo, per non rischiare di perderlo, starebbe pensando ad un nuovo ritocco dell'ingaggio (lo scorso anno è passato dal guadagnare un milione a tre milioni di euro a stagione). Le parti dovrebbero trovarsi a breve per trovare un accordo, così da eliminare la clausola rescissoria.

SPORTAL.IT | 07-11-2018 09:05