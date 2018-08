Milan, Suso tira una frecciata a Bonucci

L'attaccante del Milan Suso in un'intervista a Marca ha parlato dell'addio del capitano rossonero nella scorsa stagione, Leonardo Bonucci, che dopo un solo anno a Milano è tornato alla Juventus.

"Torna alla Juventus perché ha sempre sentito di aver fatto un passo indietro firmando per il Milan", punge il giocatore spagnolo, che poi però ammette: "Perdiamo leadership ed esperienza. Ha portato diverse cose in una squadra molto giovane".

In rossonero è arrivato in attacco un campione come Gonzalo Higuain: "Quando il progetto è interessante e arrivano giocatori come Higuain, è sempre una cosa positiva. Il livello della squadra aumenta. Se è l’anno buono per lui, lo sarà sicuramente anche per noi. È un giocatore che si smarca bene e sa cosa fare con la palla. Potremo andare molto d’accordo".

L'iberico assicura di non aver alcuna intenzione di andarsene: "Avevamo diverse offerte, quattro o cinque, ma il club non era disposto a trattare. Dico sempre che amo il Milan e la mia famiglia è molto felice. Con la nuova proprietà ci siederemo a parlare di un nuovo rinnovo. Ho rinnovato a novembre e potrei rifarlo presto. Per me è un orgoglio. Anche se la Juventus ha vinto gli ultimi Scudetti, uno sa e sente che il Milan è uno dei club più forti. Sarà una gioia dire che sono stato un giocatore importante del Milan. L'Italia, in termini di qualità della vita, è molto meglio dell’Inghilterra. Assomiglia molto alla Spagna. Mangi bene, vivi bene e il tempo non è male. Mi piacerebbe continuare qui, ma è chiaro che la Spagna è la mia casa. Mi piacerebbe godermi il calcio spagnolo".

Uno dei fattori della permanenza in rossonero è stato finora Gennaro Gattuso: "Ha il DNA Milan. Ci trasmette grinta ed entusiasmo verso il club. Da quando ha preso il comando, siamo migliorati".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 05-08-2018 11:40