Milan-Suso verso il rinnovo

Il Milan vuole blindare Suso. Secondo indiscrezioni riportate da Il Corriere della Sera, il club rossonero vuole mettere in cassaforte il contratto dell'attaccante esterno spagnolo, sempre più decisivo per la formazione di Gennaro Gattuso.

L'iberico, seguito da Chelsea e Real Madrid, potrebbe rinnovare fino al 2023. Verrà ridiscussa anche la clausola rescissoria da 38 milioni di euro, che si riattiverà il prossimo luglio mettendo il giocatore a rischio cessione.

Suso in una intervista recente ha dichiarato di trovarsi molto bene con Gennaro Gattuso: "Tra lui e Luis Enrique non c'è molta differenza: vogliono il possesso e attaccare sugli esterni. Gattuso è passione e intensità ma fuori dal campo puoi parlargli di tutto: come persona è il numero uno".

"Mi diverto sempre a giocare a calcio, anche in Serie A. Il calcio italiano è molto tattico, molto impegnativo per il giocatore offensivo. Per un attaccante è il posto più difficile, perché vedi ogni settimana con difese ben organizzate, con squadre che sanno sempre cosa fare. Potrebbero non essere tecnicamente e fisicamente i migliori, ma tatticamente sì".

SPORTAL.IT | 04-11-2018 13:25