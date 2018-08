Milan, svelato lo stipendio di Higuain

Un affare per tutti, soprattutto, a livello economico, per Higuain. Il Corriere della Sera ha fatto il punto su quanto guadagnerà il Pipita nella sua nuova avventura rossonera. Oltre alla buonuscita da un milione di euro percepita dalla Juventus, prenderà 25,5 milioni di euro in tre anni.

Per la stagione 2018/19, stesso stipendio che prendeva a Torino (7,5 milioni). Poi, nei due successivi anni, ben nove milioni di euro, netti, a stagione. Per un totale di 25,5 milioni di euro. L'esordio dell'argentino in maglia rossonera dovrebbe andare in scena, l'11 agosto, contro il Real, a Madrid (ex squadra del Pipita).

SPORTAL.IT | 02-08-2018 09:10