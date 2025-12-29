Milan, svolta Maignan: può cambiare tutto. La stizza di Pusilic e il post di Galliani che fa sognare i tifosi

L'addio di Magic Mike, che ha il contratto in scadenza a giugno, non è poi così scontato: la mossa del club. L'attaccante americano smentisce il flirt con Sydney Sweeney

Il 2025 del Milan si è chiuso con la bella e rinfrancante vittoria ai danni del Verona, mentre il 2026 potrebbe aprirsi con una clamorosa, inaspettata e graditissima novità legata al futuro di Maignan. Intanto Pulisic, finito al centro del gossip, esce allo scoperto sul presunto flirt con l’attrice Sydney Sweeney.

Milan, svolta Maignan: gli ultimi sviluppi

Il futuro di Maignan agita Max Allegri. Già, Magic Mike, che ha il contratto in scadenza a giugno, vanta estimatori in ogni angolo del pianeta. A partire dall’Italia, con Inter e Juventus che studiano la giusta strategia per soffiare il francese al Diavolo. Nelle ultime ore, però, il vento inizia a soffiare nuovamente dalla parte rossonera del Naviglio.

Lo ha spiegato l’esperto di mercato Matteo Moretto, secondo cui si è registrata “una grossa novità”. Proprio così: non solo si è intensificato “il pressing di Allegri” sull’ex Lille, ma a strettissimo giro è anche previsto “un contatto” tra il club di via Aldo Rossi e il procuratore di Maignan. Rispetto all’ultima offerta da 5 milioni, i rossoneri hanno deciso di alzare la posta in palio con una proposta da 7 milioni netti a stagione, in linea con quanto guadagna Rafa Leao.

Pusilic-Sweeney: la stizza dell’americano

Pulisic si è ritrovato improvvisamente al centro del gossip, quando nei giorni scorsi il suo nome è stato accostato accanto a quella della bellissima ed esplosiva attrice americana Sydney Sweeney.

Dopo il gol segnato al Verona – l’ottavo del suo meraviglioso campionato – il 27enne attaccante americano è uscito allo scoperto con una storia su Instagram: “E inoltre smettetela di inventare storie sulla mia vita privata – ha scritto -. È necessario ritenere le fonti responsabili, perché queste cose possono influire sulla vita delle persone”. L’ex Chelsea è legato alla connazionale e golfista Alexa Melton, mentre la star delle serie tv Euphoria e White Lotus fa coppia da qualche mese Scooter Braun, imprenditore nel settore musicale.

Il post di Galliani che fa sognare i tifosi

Al momento il ritorno di Adriani Galliani al Milan nelle vesti di super-consulente è sfumato. Eppure nei mesi scorsi, soprattutto in seguito alla cessione del Monza, tutti i segnali sembravano portare alla fumata bianca. Ma resta il legame inossidabile tra il braccio destro di Silvio Berlusconi e il club che ha contribuito a portare sul tetto del mondo.

A Dubai per il World Sports Summit 2025, l’ex ad rossonero ha fatto sognare i tifosi con uno scatto nostalgico su Instagram in compagnia di Seedorf e Kakà, oltre che del presidente della Fifa, Gianni Infantino. “Un’occasione per incontrare vecchi amici con cui abbiamo certamente scritto la storia del calcio” ha postato Galliani, scatenando la reazione del popolo milanista. “Il vero Milan” ha commentato un utente. “Torna Condor. Abbiamo bisogno di te”, è il pensiero di Gio, condiviso da tanti tifosi.