Milan, svolta vicina per il rinnovo di Ibrahimovic: le cifre

Nonostante lo stallo di pochi giorni fa, la trattativa per il rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan ha ripreso vigore e potrebbe chiudersi già nel fine settimana. Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, infatti, pur essendoci ancora una relativa distanza fra l’offerta della società e la richiesta del bomber attraverso il procuratore Mino Raiola, permane l’ottimismo vista la serenità con cui si sta affrontando il negoziato.

La distanza, nello specifico, è di 1,5 milioni di euro netti. Il club, anche per contenere il monte stipendi, non vorrebbe superare i 5,5 milioni di euro al netto delle imposte come stipendio annuale, mentre Raiola ne ha chiesti 7 per il suo assistito. L’impressione è che le parti si incontreranno più o meno a metà strada e che Ibrahimovic farà parte dei convocati a disposizione del tecnico Stefano Pioli per il raduno di lunedì prossimo.

Proprio l’allenatore del Milan ha elogiato pubblicamente il campione svedese in un’intervista pubblicata da Skrill, Premium Sponsor del Milan: “Zlatan è un grande professionista – ha detto -. Insegna ai giocatori più giovani, è un punto di riferimento per i suoi compagni di squadra ed è molto rispettoso dei ruoli. Il suo segreto è la sua voglia di vincere e di migliorare sempre”.

Il mercato del Milan non si limita, però, al solo rinnovo di Ibrahimovic. I rossoneri sono alla ricerca di un terzino destro di caratura internazionale e il nome più gettonato in questo senso è quello di Serge Aurier, ivoriano classe 1990 da tre stagioni al Tottenham.

Per Aurier l’unico vero nodo è quello legato al costo del trasferimento. Il Tottenham infatti chiede 20 milioni e non è disposto a scendere, e la dirigenza potrebbe sacrificare uno tra Davide Calabria e Andrea Conti per recuperare una cifra utile da reinvestire nell’acquisto del capitano della nazionale ivoriana.

Lo stesso Pioli, pur senza fare nomi specifici, ha dichiarato di aver bisogno “di pochi rinforzi ma nelle posizioni giuste. Sono sicuro che il club saprà trovare le giuste soluzioni – ha affermato -. Sono in contatto con l’amministratore delegato Ivan Gazidis, con Paolo Maldini e Frederic Massara. Insieme faremo del nostro meglio per migliorare questa squadra”.

OMNISPORT | 19-08-2020 08:21