Milan, tanti club sul giovane Gabbia

In attesa di piazzare Rodriguez (vicina la fumata bianca con il Fenerbahce), il Milan starebbe pensando anche alla cessione, in prestito, di Gabbia. Il giovane difensore rossonero ha bisogno di giocare e non mancherebbero le squadre interessate.

Il difensore classe 1999, visto in Coppa Italia contro la Spal, piacerebbe a tre squadre di Serie A, ovvero Sampdoria, Verona e Brescia. La volontà del Diavolo sarebbe di trovargli un club che gli dia spazio in campo.

SPORTAL.IT | 21-01-2020 07:27