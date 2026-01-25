Milan, Tare ha scelto il difensore del futuro, per il presente è lotta a due

Milan sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti: Tare lavora per rinforzare la difesa di Allegri, tra nuove proposte e vecchi pallini

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Mentre in campo prosegue la rincorsa all’Inter e al primo posto, fuori si continua a lavorare per rinforzare la squadra in questa sessione invernale di calciomercato. Tare e la dirigenza del Milan vogliono regalare a Massimiliano Allegri le pedine giuste per metterlo nelle condizioni di quantomeno provare a lottare fino alla fine per lo scudetto. Per il momento c’è stato un solo acquisto, quello di Fullkrug, che però è già diventato fondamentale: lotta, si sacrifica, il classico giocatore che fa impazzire le tifoserie; inoltre il suo gol contro il Lecce ha portato tre punti fondamentali. Ora però gli occhi di Tare sono sulla difesa, e le proposte interessanti sul piatto sono parecchie.

Milan, Dragusin è l’obiettivo numero uno per la difesa

Partiamo da quelle per il presente. Al Milan serve un difensore già fatto e finito per poter rinforzare il reparto difensivo, fondamentale per lo stile di gioco di Allegri. Il primo nome per la difesa è quello di Radu Dragusin: il difensore romeno è reduce da un’esperienza non troppo felice con la maglia del Tottenham, complice anche qualche infortunio. Il Milan sta lavorando per il giocatore e Allegri ha dato il suo via libera. L’ex Juve a inizio gennaio era stato anche cercato insistentemente dalla Roma, era il preferito di Gasperini per puntellare la difesa, ma la trattativa con il Tottenham non è mai decollata per delle divergenze sulla formula.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al momento la trattativa con la Roma può definirsi conclusa, vista anche la crescita repentina di Ghilardi nelle ultime uscite. Allegri ha conosciuto Dragusin quando già aveva fatto vedere delle ottime cose nelle giovanili della Juve e si sposerebbe alla perfezione con il suo 3-5-2. Tare, che guarda anche al mercato dei parametri zero per giugno, ha già sondato il terreno con gli agenti del difensore e proverà a prenderlo negli ultimi giorni di mercato. Una strategia che nella testa dei rossoneri porterebbe al suo arrivo in prestito con diritto di riscatto: con la sessione che va verso la chiusura, il Tottenham potrebbe essere più propenso ad accettare questa formula.

La Juve fa muro per Gatti, ma l’opzione Milan non tramonta

Dragusin rimane il candidato numero uno per rinforzare la difesa del Milan, ma non è tramontata l’ipotesi che porterebbe Federico Gatti a Milanello. Il difensore della Juventus è stato uno dei fedelissimi di Allegri nella sua seconda esperienza a Torino. Con Spalletti, Gatti ha perso il posto da titolare inamovibile che aveva con Tudor. Allegri lo aveva richiesto già a inizio gennaio, ma la Juventus non intende aprire alla cessione del difensore, soprattutto se l’operazione verrebbe fatta in prestito con diritto di riscatto. Il club potrebbe iniziare a pensare alla cessione di Gatti solo se si tratterebbe a titolo definitivo e con cifre non inferiori ai 20/25 milioni di euro.

Milan, il nome per il futuro della difesa

Ad Allegri servono difensori pronti nel presente, ma in dirigenza non sdegnano anche un occhio al futuro. Il nome nuovo sul quale il Milan sta lavorando è quello di El Hadj Malick Cissé. Difensore centrale, classe 2008, arriva dal Senegal ed è stato uno dei protagonisti dell’ultimo Mondiale U17. Attualmente gioca nella Be Sport Academy, ma l’Europa lo sta aspettando. La concorrenza per il Milan non manca: infatti sia Barcellona che Lipsia hanno messo gli occhi sul giocatore. Il Milan si è già fatto beffare per Onstein, classe 2007 dello Jong Genk, che ha preferito il Barcellona. Ora Cissé potrebbe essere la pista più concreta: inizialmente verrebbe integrato al Milan Futuro per poi fargli fare il percorso graduale fino alla prima squadra.