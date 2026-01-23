Milan, Tare a caccia di parametro zero: non solo Vlahovic, il d.s. punta lo scudiero di Modric

Il Manchester United ha annunciato che non rinnoverà il contratto di Casemiro, storico partner del croato al Real Madrid: i rossoneri pronti a gettarsi sul centrocampista

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Parametri zero (di lusso) che passione: oltre che alla firma di Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Juventus, Igli Tare punta a ricomporre al Milan la coppia di centrocampo degli anni d’oro del Real Madrid formata da Luka Modric e Casemiro. Il Manchester United ha infatti annunciato che non rinnoverà il contratto del brasiliano.

Tare e i parametri zero

Le operazioni a parametro zero sono tra le preferite di Igli Tare, perché permettono di ingaggiare giocatori di fascia alta risparmiando sul costo del cartellino: è vero, a meno di situazioni particolari (come quella di Dusan Vlahovic alla Juventus, ad esempio) i campioni in questione sono spesso in là con l’età, ma se hanno ancora qualcosa da dare allora l’affare può diventare davvero clamoroso. Il d.s. l’ha dimostrato anche al Milan, ingaggiando la scorsa estate il 40enne Luka Modric, determinante nella brillante stagione della squadra di Massimiliano Allegri.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Casemiro lascia il Manchester United

In vista del prossimo campionato Tare si è così messo a caccia di nuovi parametri zero: da mesi il d.s. rossonero è sulle tracce proprio di Vlahovic, in scadenza di contratto con la Juve, ma al nome del serbo da oggi se n’é aggiunto quello di un altro grande campione. Si tratta di Casemiro, (quasi) 34enne centrocampista brasiliano che a fine stagione lascerà il Manchester United: lo hanno annunciato i Red Devils, precisando che la società no ha intenzione di rinnovare il contratto del giocatore, liberandosi così di un ingaggio da 22 milioni di euro lordi a stagione.

Modric e il suo scudiero

L’operazione non è semplice, ma Tare ha un sogno: ricostituire al Milan la coppia di centrocampo che ha fatto la fortuna del Real Madrid degli anni d’oro. In rossonero, infatti, Casemiro potrebbe ritrovare Modric, che è sì in scadenza di contratto anch’egli ma che ha fatto capire di trovarsi molto bene a Mliano e di sentirsi ancora un calciatore a tutti gli effetti. E anche se Modric decidesse di ritirarsi dopo i Mondiali, Casemiro sarebbe un ottimo colpo, dato che permetterebbe di sostituire il croato: non avrà la stessa qualità e inventiva, ma in termini di leadership il brasiliano non è di certo secondo a nessuno.

La coppia d’oro del Real

Modric e Casemiro hanno giocato fianco a fianco per 8 stagioni al Real Madrid, vincendo insieme cinque Champions League, tre Mondiali per club, tre volte la Liga e svariati altri trofei in Spagna. Una coppia del genere potrebbe rappresentare un’arma di fondamentale importanza per il Milan che nella prossima stagione farà molto probabilmente anche ritorno in Champions.